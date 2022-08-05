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Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
5.0
1
4 990 ₽
Сетевые дрели
  • Персональная скидка
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Арт. О00000016773
5.0
1
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
  • Персональная скидка
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444

Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444

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4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. О00000016773
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Тип двигателя
щеточный
Напряжение сети, В
220
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Дрель Patriot FD 750h является инструментом для бытового применения и поддерживает работу в режиме сверления с ударом, обеспечивая сверление как древесных материалов и металла, так и бетона, кирпича.

    Преимущества

    • Регулировка скорости вращения нажатием на кнопку запуска
    • Ограничитель глубины сверления позволяет быстро получать точные отверстия одинаковой глубины
    • Удобный механизм реверса
    • Рукоятки оснащены резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации инструмента в руке
    • Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном
    • Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время