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Дрель ударная Patriot FD 750h, 710 Вт, 120301444
Арт. О00000016773
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
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- Дрель Patriot FD 750h является инструментом для бытового применения и поддерживает работу в режиме сверления с ударом, обеспечивая сверление как древесных материалов и металла, так и бетона, кирпича.
Преимущества
- Регулировка скорости вращения нажатием на кнопку запуска
- Ограничитель глубины сверления позволяет быстро получать точные отверстия одинаковой глубины
- Удобный механизм реверса
- Рукоятки оснащены резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации инструмента в руке
- Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном
- Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время