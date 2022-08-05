Преимущества

Регулировка скорости вращения нажатием на кнопку запуска

Ограничитель глубины сверления позволяет быстро получать точные отверстия одинаковой глубины

Удобный механизм реверса

Рукоятки оснащены резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации инструмента в руке

Комплектуется надежным металлическим ключевым патроном

Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время

Дрель Patriot FD 750h является инструментом для бытового применения и поддерживает работу в режиме сверления с ударом, обеспечивая сверление как древесных материалов и металла, так и бетона, кирпича.