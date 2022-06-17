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Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
5.0
1
Найти аналог
Сетевые дрели
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Арт. О00000009774
    5.0
    1
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
    Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт

      Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000009774
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип двигателя
      		щеточный
      Напряжение сети, В
      		220
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Электрическая ударная дрель PATRIOT FD 900h 120301466 предназначена для сверления мягких и твердых материалов. Имеет высокую производительность благодаря мощному двигателю. Двигатель защищен от пыли.
        Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы.

        Преимущества

        • Двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для эффективного охлаждения
        • Удлиненная дополнительная рукоять для удобного хвата
        • Ограничитель глубины выполнен из металла
        • Регулировка скорости вращения нажатием на кнопку и специальным колесиком на кнопке оснащена дополнительной защитой от пыли
        • Ограничитель глубины сверления позволяет быстро получать точные отверстия одинаковой глубины
        • Комплектуется надежным, металлическим, ключевым патроном для работы с оснасткой до 16 мм
        • Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время