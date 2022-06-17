Преимущества

Двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для эффективного охлаждения

Удлиненная дополнительная рукоять для удобного хвата

Ограничитель глубины выполнен из металла

Регулировка скорости вращения нажатием на кнопку и специальным колесиком на кнопке оснащена дополнительной защитой от пыли

Ограничитель глубины сверления позволяет быстро получать точные отверстия одинаковой глубины

Комплектуется надежным, металлическим, ключевым патроном для работы с оснасткой до 16 мм

Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время

Электрическая ударная дрель PATRIOT FD 900h 120301466 предназначена для сверления мягких и твердых материалов. Имеет высокую производительность благодаря мощному двигателю. Двигатель защищен от пыли.Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы.