Дрель ударная Patriot FD 900H, 1050 Вт
Арт. О00000009774
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Тип двигателя
|щеточный
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Напряжение сети, В
|220
- Электрическая ударная дрель PATRIOT FD 900h 120301466 предназначена для сверления мягких и твердых материалов. Имеет высокую производительность благодаря мощному двигателю. Двигатель защищен от пыли.
Ключевой патрон надежно фиксирует оснастку. Металлический редуктор лучше отводит тепло и обеспечивает долгий срок службы.
Преимущества
- Двухскоростной редуктор с металлическим корпусом для эффективного охлаждения
- Удлиненная дополнительная рукоять для удобного хвата
- Ограничитель глубины выполнен из металла
- Регулировка скорости вращения нажатием на кнопку и специальным колесиком на кнопке оснащена дополнительной защитой от пыли
- Ограничитель глубины сверления позволяет быстро получать точные отверстия одинаковой глубины
- Комплектуется надежным, металлическим, ключевым патроном для работы с оснасткой до 16 мм
- Прорезиненный сетевой кабель Patriot выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время