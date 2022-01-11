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Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
5.0
2
1 990 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Арт. X1130258
5.0
2
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250
Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250

Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250

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1 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. X1130258
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
19
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250 снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Скорость вращения регулируется специальным колесиком на клавише "Пуск", что обеспечивает удобство выполнения некоторых операций. Предусмотрено 16 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.

    Преимущества

    • Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки
    • Наличие реверса
    • Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ 
    • Прорезиненный морозостойкий кабель
    • Небольшой вес 
    • Регулировка скорости - для работы с разными материалами