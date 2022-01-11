Преимущества

Быстрозажимной патрон - для простой смены оснастки

Наличие реверса

Фиксация клавиши "Пуск" - для продолжительных работ

Прорезиненный морозостойкий кабель

Небольшой вес

Регулировка скорости - для работы с разными материалами

Сетевая дрель-шуруповерт Patriot FS 250 снабжена быстрозажимным патроном, что способствует простой смене оснастки. Скорость вращения регулируется специальным колесиком на клавише "Пуск", что обеспечивает удобство выполнения некоторых операций. Предусмотрено 16 ступеней крутящего момента, что позволяет подбирать необходимое значение под конкретный материал.