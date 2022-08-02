Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
Арт. О00000030167
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевая дрель-шуруповерт PATRIOT FS 303 120301303 одинаково эффективно сверлит отверстия и заворачивает крепеж в материалы различной плотности. Экономия времени. Быстрозажимной патрон облегчает снятие/установку бит и сверл, что сокращает время на замену оснастки для различных работ. Держите уверенно. Рукоятка имеет противоскользящее покрытие, которое помогает лучше удерживать инструмент. Удобное управление. Рычаг реверса находится над рукоятью – нужно лишь сместить палец, чтобы его переключить.
Преимущества
- Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
- Прорезиненная рукоятка для надежного удержания
- Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
- Прорезиненный морозостойкий кабель выдерживает низкие температуры
- Кнопка фиксации включенного состояния для снижения утомляемости при длительной работе