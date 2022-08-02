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Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
4.0
1
2 690 ₽
Сетевые шуруповерты
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Арт. О00000030167
    4.0
    1
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
    Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303
      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303

      Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303

      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000030167
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Макс. крутящий момент, Нм
      		25
      Тип
      		сетевой
      Тип двигателя
      		щеточный
      Все характеристики
      2 690 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Сетевая дрель-шуруповерт PATRIOT FS 303 120301303 одинаково эффективно сверлит отверстия и заворачивает крепеж в материалы различной плотности. Экономия времени. Быстрозажимной патрон облегчает снятие/установку бит и сверл, что сокращает время на замену оснастки для различных работ. Держите уверенно. Рукоятка имеет противоскользящее покрытие, которое помогает лучше удерживать инструмент. Удобное управление. Рычаг реверса находится над рукоятью – нужно лишь сместить палец, чтобы его переключить.

        Преимущества

        • Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки
        • Прорезиненная рукоятка для надежного удержания 
        • Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы
        • Прорезиненный морозостойкий кабель выдерживает низкие температуры
        • Кнопка фиксации включенного состояния для снижения утомляемости при длительной работе