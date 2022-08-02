Дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 303 120301303

Преимущества

Быстрозажимной патрон для простой смены оснастки

Прорезиненная рукоятка для надежного удержания

Регулировка частоты вращения для точной настройки под разные материалы

Прорезиненный морозостойкий кабель выдерживает низкие температуры

Кнопка фиксации включенного состояния для снижения утомляемости при длительной работе

Сетевая дрель-шуруповерт PATRIOT FS 303 120301303 одинаково эффективно сверлит отверстия и заворачивает крепеж в материалы различной плотности. Экономия времени. Быстрозажимной патрон облегчает снятие/установку бит и сверл, что сокращает время на замену оснастки для различных работ. Держите уверенно. Рукоятка имеет противоскользящее покрытие, которое помогает лучше удерживать инструмент. Удобное управление. Рычаг реверса находится над рукоятью – нужно лишь сместить палец, чтобы его переключить.