Преимущества

Низкий уровень шума

Малое энергопотребление

Высокопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям

Рукоятка с резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT FS 301 The One 120301403 в руке

Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время

Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One используется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Имеет 16 ступеней регулировки крутящего момента. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену оснастки. Функция реверса облегчает выведение застрявшего сверла из материала.