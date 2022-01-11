Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
5.0
1
2 299 ₽
Сетевые шуруповерты
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Арт. Ю00000027239
5.0
1
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
  • Персональная скидка
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One

Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 299 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
Арт. Ю00000027239
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс товара
бытовой
Макс. крутящий момент, Нм
25
Тип
сетевой
Тип двигателя
щеточный
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 299 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать завтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 400 ₽

С этим товаром смотрят

Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
360 ₽
5.0
Кованый молоток Korvus 3302034, 400 г, деревянная ручка
Пильная цепь Oregon 95TXL064E (15", 1.3 мм, 64 звена)
970 ₽
5.0
Пильная цепь Oregon 95TXL064E (15", 1.3 мм, 64 звена)
Пильная цепь Maxcut 20LV-64E
684 ₽
5.0
Пильная цепь Maxcut 20LV-64E
Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
3 067 ₽
5.0
Перфоратор SDS-Plus Вихрь П-750 72/3/9, 750 Вт, 2.8 Дж
Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
345 ₽
600 ₽
Набор сверл по металлу DeWalt DT5912-QZ HSS-R, 1,5-6,5 мм, 13 штук
  • -255 ₽
Угловая шлифмашина Patriot AG 125 110301215
4 990 ₽
5.0
Угловая шлифмашина Patriot AG 125 110301215
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
175 ₽
Бита PH-2 Практика Профи 035-714, 50 мм, 2 штуки
Сверло Форстнера петельное Практика 036-858, 35 мм
410 ₽
Сверло Форстнера петельное Практика 036-858, 35 мм
Набор бит Практика Профи 035-707, PH1х50 мм, 2 шт.
175 ₽
Набор бит Практика Профи 035-707, PH1х50 мм, 2 шт.
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
170 ₽
Набор бит Cutop Profi 83-338, PH2х50 мм, 2 шт.
Угловая шлифовальная машина Stanley SG7125D-RU + 5 отрезных кругов
3 264 ₽
3 436 ₽
5.0
Угловая шлифовальная машина Stanley SG7125D-RU + 5 отрезных кругов
  • -172 ₽
Набор сверл по металлу Практика Профи 640-230, 5 шт
345 ₽
Набор сверл по металлу Практика Профи 640-230, 5 шт
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One используется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Имеет 16 ступеней регулировки крутящего момента. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену оснастки. Функция реверса облегчает выведение застрявшего сверла из материала.

    Преимущества

    • Низкий уровень шума
    • Малое энергопотребление
    • Высокопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям
    • Рукоятка с резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT FS 301 The One 120301403 в руке
    • Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время