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Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One
Арт. Ю00000027239
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Макс. крутящий момент, Нм
|25
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Тип
|сетевой
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Тип двигателя
|щеточный
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- Сетевая дрель-шуруповерт сетевая Patriot FS 301 The One используется для сверления отверстий и закручивания крепежа. Имеет 16 ступеней регулировки крутящего момента. Быстрозажимной патрон обеспечивает простую замену оснастки. Функция реверса облегчает выведение застрявшего сверла из материала.
Преимущества
- Низкий уровень шума
- Малое энергопотребление
- Высокопрочный корпус устойчив к механическим повреждениям
- Рукоятка с резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT FS 301 The One 120301403 в руке
- Прорезиненный сетевой кабель выдерживает низкие температуры и позволяет сохранить инструмент в рабочем состоянии долгое время