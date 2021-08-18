Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30

Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 2Т EURO 850030200, 1 л
Арт. О00000001921
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Вид
|полусинтетическое
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Тип
|двухтактное
- Масло полусинтетическое G-Motion 2Т EURO 1л PATRIOT 850030200 Высококачественное полусинтетическое масло предназначено для использования в современных двухтактных двигателях с воздушным и жидкостным охлаждением с предварительным смешиванием топлива и масла. Обладает прекрасной смешиваемостью с бензином, обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров. Минимизирует загрязнение свечей зажигания, образование отложений на деталях двигателя, обеспечивает подвижность поршневых колец.
Преимущества
- Обладает прекрасной смешиваемостью с бензином, обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров
- Минимизирует загрязнение свечей зажигания, образование отложений на деталях двигателя, обеспечивает подвижность поршневых колец