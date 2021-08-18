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Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30
5.0
1
635 ₽
Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 2Т EURO 850030200, 1 л
    Арт. О00000001921
    5.0
    1
    Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30
    Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30
    Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30
      Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30
      Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30
      Масло для 2-х тактных двигателей Patriot G-Motion 2Т EURO, 1 л, вязкость SAE-30

      Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 2Т EURO 850030200, 1 л

      635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000001921
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		полусинтетическое
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
      635 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло полусинтетическое G-Motion 2Т EURO 1л PATRIOT 850030200 Высококачественное полусинтетическое масло предназначено для использования в современных двухтактных двигателях с воздушным и жидкостным охлаждением с предварительным смешиванием топлива и масла. Обладает прекрасной смешиваемостью с бензином, обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров. Минимизирует загрязнение свечей зажигания, образование отложений на деталях двигателя, обеспечивает подвижность поршневых колец.

        Преимущества

        • Обладает прекрасной смешиваемостью с бензином, обеспечивает создание надежной масляной пленки на поверхностях поршней и цилиндров
        • Минимизирует  загрязнение свечей зажигания, образование отложений на деталях двигателя, обеспечивает подвижность поршневых колец