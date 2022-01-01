Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
Арт. Ю00000022056
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Вид
|минеральное
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Тип
|двухтактное
- Масло минеральное G-Motion 2Т GARDEN PATRIOT 850030300 применяется в различной технике, оснащенной двухтактным двигателем с воздушным охлаждением. Предварительно смешивается с топливом. Содержит малозольные присадки, которые обеспечивают отличную смешиваемость с топливом, а также дополнительную защиту двигателя и системы питания даже в условиях эксплуатации оборудования с длительными простоями.
Преимущества
- Содержит малозольные присадки, которые обеспечивают отличную смешиваемость с топливом, а также дополнительную защиту двигателя и системы питания даже в условиях эксплуатации оборудования с длительными простоями