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Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
560 ₽
Масла для 2-х тактных двигателей садовой техники
    Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
    Арт. Ю00000022056
    Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
    Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
    Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
    Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
    Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л

      Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л

      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000022056

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		двухтактное
      Все характеристики
      560 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло минеральное G-Motion 2Т GARDEN PATRIOT 850030300 применяется в различной технике, оснащенной двухтактным двигателем с воздушным охлаждением. Предварительно смешивается с топливом. Содержит малозольные присадки, которые обеспечивают отличную смешиваемость с топливом, а также дополнительную защиту двигателя и системы питания даже в условиях эксплуатации оборудования с длительными простоями.

        Преимущества

        • Содержит малозольные присадки, которые обеспечивают отличную смешиваемость с топливом, а также дополнительную защиту двигателя и системы питания даже в условиях эксплуатации оборудования с длительными простоями