Масло минеральное Patriot G-Motion 2Т GARDEN 850030300, 1 л

Преимущества

Содержит малозольные присадки, которые обеспечивают отличную смешиваемость с топливом, а также дополнительную защиту двигателя и системы питания даже в условиях эксплуатации оборудования с длительными простоями

Масло минеральное G-Motion 2Т GARDEN PATRIOT 850030300 применяется в различной технике, оснащенной двухтактным двигателем с воздушным охлаждением. Предварительно смешивается с топливом. Содержит малозольные присадки, которые обеспечивают отличную смешиваемость с топливом, а также дополнительную защиту двигателя и системы питания даже в условиях эксплуатации оборудования с длительными простоями.