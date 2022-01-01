Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020

Преимущества

Диаметр манометра - 63 мм

Есть клапан сброса давления

Наконечник 25/W

Быстросъемное соединение

Максимальное давление - 10 бар

Пистолет для накачки шин с манометром PATRIOT GN 60D 830901020 активно применяется в сфере автообслуживания. Модель оснащается гибким шлангом длиной 350 мм для работы в труднодоступных местах. Корпус приспособления изготавливается из алюминиевого сплава, что придает конструкции прочность, легкость и износоустойчивость.