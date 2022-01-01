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Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
755 ₽
Пневмопистолеты для накачки шин
  • Персональная скидка
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Арт. О00000029280
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
  • Персональная скидка
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020

Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020

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755 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000029280

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Класс
бытовой
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
1/4F
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
755 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Пистолет для накачки шин с манометром PATRIOT GN 60D 830901020 активно применяется в сфере автообслуживания. Модель оснащается гибким шлангом длиной 350 мм для работы в труднодоступных местах. Корпус приспособления изготавливается из алюминиевого сплава, что придает конструкции прочность, легкость и износоустойчивость.

    Преимущества

    • Диаметр манометра - 63 мм
    • Есть клапан сброса давления
    • Наконечник 25/W
    • Быстросъемное соединение
    • Максимальное давление - 10 бар