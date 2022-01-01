- Персональная скидка
Пистолет для накачки шин Patriot GN 60D 830901020
Арт. О00000029280
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Класс
|бытовой
|
Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Пистолет для накачки шин с манометром PATRIOT GN 60D 830901020 активно применяется в сфере автообслуживания. Модель оснащается гибким шлангом длиной 350 мм для работы в труднодоступных местах. Корпус приспособления изготавливается из алюминиевого сплава, что придает конструкции прочность, легкость и износоустойчивость.
Преимущества
- Диаметр манометра - 63 мм
- Есть клапан сброса давления
- Наконечник 25/W
- Быстросъемное соединение
- Максимальное давление - 10 бар