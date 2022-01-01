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Секатор Patriot HL 200 777004200
Арт. О00000040065
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Секатор PATRIOT HL 200 777004200 удобен при работе в саду. Инструмент облегчает срез веток и формирование кроны. Наличие съемного верхнего лезвия значительно упрощает заточку. Рукояти изогнуты для максимально удобного удержания инструмента в процессе резки.
Преимущества
- PATRIOT HL 200 777004200 идеально подходит для работы с цветами, кустарниками и молодыми побегами
- Высокая эффективность и долговечность лезвия обеспечивается тефлоновым покрытием PTFE
- Покрытие лезвия обеспечивает чистоту рабочей режущей поверхности и снижает трение для максимально эффективного реза
- Эргономичные рукоятки обеспечивают надёжный хват, облегчают работу и снижают утомляемость
- Регулируемый механизм блокировки секатора со стопором для безопасности
- Съёмное верхнее лезвие для легкой заточки с помощью станка или точильного камня