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Секатор Patriot HL 200 777004200
568 ₽
Садовые секаторы
  • Персональная скидка
Секатор Patriot HL 200 777004200
Арт. О00000040065
Секатор Patriot HL 200 777004200
Секатор Patriot HL 200 777004200
Секатор Patriot HL 200 777004200
Секатор Patriot HL 200 777004200
  • Персональная скидка
Секатор Patriot HL 200 777004200
Секатор Patriot HL 200 777004200
Секатор Patriot HL 200 777004200
Секатор Patriot HL 200 777004200

Секатор Patriot HL 200 777004200

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568 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040065

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Прививочный
Нет
С длинными ручками
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
568 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Секатор PATRIOT HL 200 777004200 удобен при работе в саду. Инструмент облегчает срез веток и формирование кроны. Наличие съемного верхнего лезвия значительно упрощает заточку. Рукояти изогнуты для максимально удобного удержания инструмента в процессе резки.

    Преимущества

    • PATRIOT HL 200 777004200 идеально подходит для работы с цветами, кустарниками и молодыми побегами
    • Высокая эффективность и долговечность лезвия обеспечивается тефлоновым покрытием PTFE
    • Покрытие лезвия обеспечивает чистоту рабочей режущей поверхности и снижает трение для максимально эффективного реза
    • Эргономичные рукоятки обеспечивают надёжный хват, облегчают работу и снижают утомляемость
    • Регулируемый механизм блокировки секатора со стопором для безопасности
    • Съёмное верхнее лезвие для легкой заточки с помощью станка или точильного камня