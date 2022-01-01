Преимущества

PATRIOT HL 200 777004200 идеально подходит для работы с цветами, кустарниками и молодыми побегами

Высокая эффективность и долговечность лезвия обеспечивается тефлоновым покрытием PTFE

Покрытие лезвия обеспечивает чистоту рабочей режущей поверхности и снижает трение для максимально эффективного реза

Эргономичные рукоятки обеспечивают надёжный хват, облегчают работу и снижают утомляемость

Регулируемый механизм блокировки секатора со стопором для безопасности

Съёмное верхнее лезвие для легкой заточки с помощью станка или точильного камня

Секатор PATRIOT HL 200 777004200 удобен при работе в саду. Инструмент облегчает срез веток и формирование кроны. Наличие съемного верхнего лезвия значительно упрощает заточку. Рукояти изогнуты для максимально удобного удержания инструмента в процессе резки.