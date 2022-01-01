Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201

Преимущества

Храповый рычажный механизм PATRIOT HL 200P 777004201 облегчает работу с толстыми ветками

Верхнее лезвие из стали SK-5 тефлоновое (PTFE) покрытие снижает трение для максимально эффективного реза

Нижнее лезвие из стали S50С, хромированное покрытие защищает от ржавчины

Телескопические ручки позволяют работать с высокими побегами

Эргономичные противоскользящие рукоятки

Профессиональный секатор PATRIOT HL 200P 777004201 удобен при работе в саду. Инструмент облегчает срез веток и формирование кроны. Наличие съемного верхнего лезвия значительно упрощает заточку. Рукояти изогнуты для максимально удобного удержания инструмента в процессе резки.