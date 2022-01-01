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Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
692 ₽
Садовые секаторы
    Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
    Арт. О00000040066
    Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
    Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
    Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
    Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
      Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
      Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
      Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
      Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201

      Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201

      692 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040066

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Прививочный
      		Нет
      С длинными ручками
      		Нет
      Все характеристики
      692 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      3 года гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Профессиональный секатор PATRIOT HL 200P 777004201 удобен при работе в саду. Инструмент облегчает срез веток и формирование кроны. Наличие съемного верхнего лезвия значительно упрощает заточку. Рукояти изогнуты для максимально удобного удержания инструмента в процессе резки.

        Преимущества

        • Храповый рычажный механизм PATRIOT HL 200P 777004201 облегчает работу с толстыми ветками
        • Верхнее лезвие из стали SK-5 тефлоновое (PTFE) покрытие снижает трение для максимально эффективного реза
        • Нижнее лезвие из стали S50С, хромированное покрытие защищает от ржавчины
        • Телескопические ручки позволяют работать с высокими побегами
        • Эргономичные противоскользящие рукоятки