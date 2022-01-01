Секатор профессиональный Patriot HL 200P 777004201
Арт. О00000040066
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Прививочный
|Нет
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С длинными ручками
|Нет
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- Персональная скидка
- Профессиональный секатор PATRIOT HL 200P 777004201 удобен при работе в саду. Инструмент облегчает срез веток и формирование кроны. Наличие съемного верхнего лезвия значительно упрощает заточку. Рукояти изогнуты для максимально удобного удержания инструмента в процессе резки.
Преимущества
- Храповый рычажный механизм PATRIOT HL 200P 777004201 облегчает работу с толстыми ветками
- Верхнее лезвие из стали SK-5 тефлоновое (PTFE) покрытие снижает трение для максимально эффективного реза
- Нижнее лезвие из стали S50С, хромированное покрытие защищает от ржавчины
- Телескопические ручки позволяют работать с высокими побегами
- Эргономичные противоскользящие рукоятки