PATRIOT К-т навесного оборуд. T6.5F

Преимущества

Сцепка необходима для крепления приспособлений к культиватору

Комплект навесного оборудования PATRIOT BIG Т 6,5F подходит для культиваторов Патриот моделей T 6,5/800 FB BS, T 6,5/800 F PG и T 6,5/800 FB PG. Грунтозацепы применяются для исключения застревания агрегата в тяжелой сырой глинистой почве за счет большей площади сцепления металлических лопастей с землей. Окучник является незаменимым элементом культиватора при окучивании и прополке больших площадей картофеля.