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PATRIOT К-т навесного оборуд. T6.5F
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    PATRIOT К-т навесного оборуд. T6.5F
    Арт. X19092224
    5.0
    1
    PATRIOT К-т навесного оборуд. T6.5F

      PATRIOT К-т навесного оборуд. T6.5F

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092224
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Комплект навесного оборудования PATRIOT BIG Т 6,5F подходит для  культиваторов Патриот моделей T 6,5/800 FB BS, T 6,5/800 F PG и T 6,5/800 FB PG. Грунтозацепы применяются для исключения застревания агрегата в тяжелой сырой глинистой почве за счет большей площади сцепления металлических лопастей с землей. Окучник является незаменимым элементом культиватора при окучивании и прополке больших площадей картофеля. 

        Преимущества

        • Сцепка необходима для крепления приспособлений к культиватору