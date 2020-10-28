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Электрический лобзик Patriot LS 710
5.0
3
6 590 ₽
Сетевые лобзики
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Patriot LS 710
Арт. О00000016803
5.0
3
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
  • Персональная скидка
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710
Электрический лобзик Patriot LS 710

Электрический лобзик Patriot LS 710

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6 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 599 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000016803
5.0
3

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Число ходов, ход/мин
3000
Наличие подсветки
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 599 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический лобзик Patriot LS 710 предназначен для пиления таких материалов, как дерево, алюминий, сталь. Имеет четыре установки маятникового хода, что значительно ускоряет работу. Опорный ролик препятствует отклонению полотна и обеспечивает разгрузку механической части толкателя. Литая металлическая станина гарантирует хорошую устойчивость в процессе выполнения рабочих операций. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев.

    Преимущества

    • Ударопрочный корпус
    • Регулировка угла наклона пиления
    • Кнопка фиксации выключателя для продолжительной работы
    • Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материалов
    • Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры и имеет больший срок
    • службы
    • Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT LS 710 190301700 в руке