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Электрический лобзик Patriot LS 710
Арт. О00000016803
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Число ходов, ход/мин
|3000
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Наличие подсветки
|Нет
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- Электрический лобзик Patriot LS 710 предназначен для пиления таких материалов, как дерево, алюминий, сталь. Имеет четыре установки маятникового хода, что значительно ускоряет работу. Опорный ролик препятствует отклонению полотна и обеспечивает разгрузку механической части толкателя. Литая металлическая станина гарантирует хорошую устойчивость в процессе выполнения рабочих операций. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев.
Преимущества
- Ударопрочный корпус
- Регулировка угла наклона пиления
- Кнопка фиксации выключателя для продолжительной работы
- Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материалов
- Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры и имеет больший срок
- службы
- Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT LS 710 190301700 в руке