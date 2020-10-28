Преимущества

Ударопрочный корпус

Регулировка угла наклона пиления

Кнопка фиксации выключателя для продолжительной работы

Регулировка скорости для работы с учетом особенностей материалов

Прорезиненный сетевой кабель PATRIOT выдерживает низкие температуры и имеет больший срок

службы

Рукоятка оснащена резиновыми накладками ExtraGrip для надежной фиксации PATRIOT LS 710 190301700 в руке

Электрический лобзик Patriot LS 710 предназначен для пиления таких материалов, как дерево, алюминий, сталь. Имеет четыре установки маятникового хода, что значительно ускоряет работу. Опорный ролик препятствует отклонению полотна и обеспечивает разгрузку механической части толкателя. Литая металлическая станина гарантирует хорошую устойчивость в процессе выполнения рабочих операций. Вентиляционные отверстия на корпусе охлаждают двигатель, предотвращая его перегрев.