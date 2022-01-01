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Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
620 ₽
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
    Арт. О00000003535
    Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
    Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
    Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л

      Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л

      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000003535

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		минеральное
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      620 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 15 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло минеральное G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA PATRIOT 850030400 Специальное высококачественное эффективное моторное масло для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и жидкостным охлаждением. Применение гарантирует эффективную смазку, защиту от перегрева, износа, окисления и коррозии. Обеспечивает максимальный ресурс двигателя при любых режимах работы и повышенных температурах окружающей среды, образуя надежную масляную пленку.

        Преимущества

        • Обеспечивает эффективную смазку, защиту деталей двигателя от перегрева, износа, окисления и коррозии