Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л
Арт. О00000003535
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Вид
|минеральное
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Тип
|четырехтактное
- Масло минеральное G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA PATRIOT 850030400 Специальное высококачественное эффективное моторное масло для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и жидкостным охлаждением. Применение гарантирует эффективную смазку, защиту от перегрева, износа, окисления и коррозии. Обеспечивает максимальный ресурс двигателя при любых режимах работы и повышенных температурах окружающей среды, образуя надежную масляную пленку.
Преимущества
- Обеспечивает эффективную смазку, защиту деталей двигателя от перегрева, износа, окисления и коррозии