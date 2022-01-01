Масло минеральное Patriot G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA 850030400, 1 л

Преимущества

Обеспечивает эффективную смазку, защиту деталей двигателя от перегрева, износа, окисления и коррозии

Масло минеральное G-Motion HD SAE 30 4Т TERRA PATRIOT 850030400 Специальное высококачественное эффективное моторное масло для использования в четырехтактных бензиновых и дизельных двигателях с воздушным и жидкостным охлаждением. Применение гарантирует эффективную смазку, защиту от перегрева, износа, окисления и коррозии. Обеспечивает максимальный ресурс двигателя при любых режимах работы и повышенных температурах окружающей среды, образуя надежную масляную пленку.