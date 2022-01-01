Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л

Преимущества

Обеспечивает эффективную смазку, защиту от износа деталей двигателя, идеальный "холодный" запуск при температуре до -30оС.

Масло полусинтетическое G-Motion 5W30 4Т ARCTIC PATRIOT 850030100 применяется в снегоуборщиках, генераторах, минитракторах, мотоблоках и другой технике, оснащенной четырехтактным бензиновым или дизельным двигателем с воздушным и жидкостным охлаждением.