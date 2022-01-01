Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
Арт. О00000015022
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|США
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Родина бренда
|США
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Вид
|полусинтетическое
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Тип
|четырехтактное
- Масло полусинтетическое G-Motion 5W30 4Т ARCTIC PATRIOT 850030100 применяется в снегоуборщиках, генераторах, минитракторах, мотоблоках и другой технике, оснащенной четырехтактным бензиновым или дизельным двигателем с воздушным и жидкостным охлаждением.
Преимущества
- Обеспечивает эффективную смазку, защиту от износа деталей двигателя, идеальный "холодный" запуск при температуре до -30оС.