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Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
775 ₽
Масла для 4-х тактных двигателей садовой техники
    Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
    Арт. О00000015022
    Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
    Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
    Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
      Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
      Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л
      Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л

      Масло полусинтетическое Patriot G-Motion 5W30 4Т ARCTIC 850030100, 1 л

      775 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000015022

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		США
      Родина бренда
      		США
      Вид
      		полусинтетическое
      Тип
      		четырехтактное
      Все характеристики
      775 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • больше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло полусинтетическое G-Motion 5W30 4Т ARCTIC PATRIOT 850030100 применяется в снегоуборщиках, генераторах, минитракторах, мотоблоках и другой технике, оснащенной четырехтактным бензиновым или дизельным двигателем с воздушным и жидкостным охлаждением.

        Преимущества

        • Обеспечивает эффективную смазку, защиту от износа деталей двигателя, идеальный "холодный" запуск при температуре до -30оС.