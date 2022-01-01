Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
Арт. О00000014909
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|США
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Вязкость (SAE)
|80W85
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Стандарт масла
|API GL4
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Объем, л
|1
- Масло трансмиссионное G-Motion Gear 80W-85, 1 л PATRIOT 850030500 обеспечивает смазку механизмов и узлов в редукторе и коробке передач культиваторов и мотоблоков. Обладает высокими антикоррозионными и антиокислительными свойствами.
Преимущества
- Обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства в течение всего срока службы механизмов трансмиссии
- Не образует шламов и отложений, что способствует поддержанию чистоты в смазываемых узлах