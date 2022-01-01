Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л

Преимущества

Обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства в течение всего срока службы механизмов трансмиссии

Не образует шламов и отложений, что способствует поддержанию чистоты в смазываемых узлах

Масло трансмиссионное G-Motion Gear 80W-85, 1 л PATRIOT 850030500 обеспечивает смазку механизмов и узлов в редукторе и коробке передач культиваторов и мотоблоков. Обладает высокими антикоррозионными и антиокислительными свойствами.