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Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
595 ₽
Масла трансмиссионные
    Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
    Арт. О00000014909
    Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
    Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
      Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л
      Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л

      Масло трансмиссионное Patriot G-Motion Gear 80W-85 850030500, 1 л

      595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000014909

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Родина бренда
      		США
      Вязкость (SAE)
      		80W85
      Стандарт масла
      		API GL4
      Объем, л
      		1
      Все характеристики
      595 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Масло трансмиссионное G-Motion Gear 80W-85, 1 л PATRIOT 850030500 обеспечивает смазку механизмов и узлов в редукторе и коробке передач культиваторов и мотоблоков. Обладает высокими антикоррозионными и антиокислительными свойствами.

        Преимущества

        • Обеспечивает стабильные эксплуатационные свойства в течение всего срока службы механизмов трансмиссии
        • Не образует шламов и отложений, что способствует поддержанию чистоты в смазываемых узлах