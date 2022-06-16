Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке

Преимущества

Аккумуляторный инструмент - для независимости от розетки

Небольшой вес - для долгой работы без усталости

Прорезиненная ручка PATRIOT MF 188 110203180 - для надежного охвата

Регулировка оборотов - для работы с разными материалами

Кнопка блокировки - защищает от случайного включения

Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188 подходит для резки, шлифования, полирования, зачистки и погружного врезания. Благодаря регулировке колебаний инструмент способен справляться с разными материалами в зависимости от поставленной задачи. Удобный корпус с обрезиненными рукоятками обеспечивает надежный хват, и прибор не выскальзывает во время работы.Дополнительная защита оператора заключается в блокировке кнопки от случайного включения.