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Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Арт. О00000007728
- Персональная скидка
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Арт. О00000007728
Характеристики
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Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Вес, кг
|1
|
Количество аккумуляторов в комплекте
|Нет
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6 490 ₽
- Персональная скидка
- Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188 подходит для резки, шлифования, полирования, зачистки и погружного врезания. Благодаря регулировке колебаний инструмент способен справляться с разными материалами в зависимости от поставленной задачи. Удобный корпус с обрезиненными рукоятками обеспечивает надежный хват, и прибор не выскальзывает во время работы.
Дополнительная защита оператора заключается в блокировке кнопки от случайного включения.
Преимущества
- Аккумуляторный инструмент - для независимости от розетки
- Небольшой вес - для долгой работы без усталости
- Прорезиненная ручка PATRIOT MF 188 110203180 - для надежного охвата
- Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
- Кнопка блокировки - защищает от случайного включения