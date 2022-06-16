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Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
5.0
2
4 490 ₽
Аккумуляторные реноваторы
  • Персональная скидка
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Арт. О00000007728
5.0
2
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
  • Персональная скидка
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке
Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке

Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188, без аккумулятора и зарядного устройства, в коробке

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4 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000007728
5.0
2

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Вес, кг
1
Количество аккумуляторов в комплекте
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
4 490 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 190 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный реноватор Patriot MF 188 подходит для резки, шлифования, полирования, зачистки и погружного врезания. Благодаря регулировке колебаний инструмент способен справляться с разными материалами в зависимости от поставленной задачи. Удобный корпус с обрезиненными рукоятками обеспечивает надежный хват, и прибор не выскальзывает во время работы.
    Дополнительная защита оператора заключается в блокировке кнопки от случайного включения.

    Преимущества

    • Аккумуляторный инструмент - для независимости от розетки
    • Небольшой вес - для долгой работы без усталости
    • Прорезиненная ручка PATRIOT MF 188 110203180 - для надежного охвата
    • Регулировка оборотов - для работы с разными материалами
    • Кнопка блокировки - защищает от случайного включения