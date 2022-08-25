Картофелевыкапыватель Patriot МК Крот 490001125

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Картофелекопалка подходит для установки на все культиваторы и мотоблоки Patriot. Предназначена для быстрой и удобной сборки картофеля, моркови и других корнеплодов. Устройство поднимает корнеплоды вместе с землей, при этом земля отсеивается, а корнеплоды выбрасываются на поверхность. На мотоблок устанавливается с помощью сцепки, приобретаемой отдельно. Для продления срока эксплуатации необходимо производить очистку от загрязнений и смазку резьбовых соединений после окончания работ.