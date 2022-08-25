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Картофелевыкапыватель Patriot МК Крот 490001125
5.0
1
Найти аналог
Навесное оборудование
    Картофелевыкапыватель Patriot МК Крот 490001125
    Арт. X190394317
    5.0
    1

      Картофелевыкапыватель Patriot МК Крот 490001125

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X190394317
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Тип навесного оборудования
      		выкапыватель
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Картофелекопалка подходит для установки на все культиваторы и мотоблоки Patriot. Предназначена для быстрой и удобной сборки картофеля, моркови и других корнеплодов. Устройство поднимает корнеплоды вместе с землей, при этом земля отсеивается, а корнеплоды выбрасываются на поверхность. На мотоблок устанавливается с помощью сцепки, приобретаемой отдельно. Для продления срока эксплуатации необходимо производить очистку от загрязнений и смазку резьбовых соединений после окончания работ.

        Преимущества

        • Износостойкость
        • Долгий срок службы