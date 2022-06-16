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Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторы для шуруповерта
    Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
    Арт. О00000007718
    5.0
    2
    Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
    Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
    Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
    Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
    Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
      Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
      Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
      Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
      Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
      Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)

      Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000007718
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Совместимость
      		Patriot
      Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Аккумулятор PB BR 180 Pro (Li-ion, 4 Ач, 18В) PATRIOT 180301104 предназначен для аккумуляторной дрели-шуруповерта PATRIOT BR 180Li. Не имеет эффекта памяти, поэтому его можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении батареи в заряженном состоянии исключена быстрая саморазрядка.

        Преимущества

        • Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot
        • Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда