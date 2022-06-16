Аккумулятор Patriot PB BR 180 PRO UES (Li-Ion, 4 Ач)
Арт. О00000007718
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Совместимость
|Patriot
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Количество аккумуляторов в комплекте, шт.
|1
- Аккумулятор PB BR 180 Pro (Li-ion, 4 Ач, 18В) PATRIOT 180301104 предназначен для аккумуляторной дрели-шуруповерта PATRIOT BR 180Li. Не имеет эффекта памяти, поэтому его можно заряжать при любой степени разрядки. При хранении батареи в заряженном состоянии исключена быстрая саморазрядка.
Преимущества
- Единая аккумуляторная платформа UES – аккумуляторы, совместимые с большинством аккумуляторной техники Patriot
- Li-ion – можно производить зарядку в любое время, не зависимо от уровня заряда