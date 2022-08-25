Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
Арт. О00000026476
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|бытовой
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Продувочный пистолет с коротким соплом PATRIOT GH 60A 830901030 широко применяется в автосервисах, на строительных и ремонтных площадках, в сборочных цехах. Модель позволяет быстро и эффективно выдувать пыль и мелкие загрязняющие частицы из отверстий. Жесткая конструкция отличается устойчивостью к ударам. Инструмент легко хранить и транспортировать.
Преимущества
- Максимальное давление - 10 бар
- Быстросъемный тип соединения
- Простота применения
- Качественный результат работы
- Долгий срок службы