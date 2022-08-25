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Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
4.0
1
325 ₽
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
    Арт. О00000026476
    4.0
    1
    Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
    Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
    Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
    Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
    Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
      Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
      Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
      Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
      Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030
      Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030

      Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030

      325 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026476
      4.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		бытовой
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      325 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Продувочный пистолет с коротким соплом PATRIOT GH 60A 830901030 широко применяется в автосервисах, на строительных и ремонтных площадках, в сборочных цехах. Модель позволяет быстро и эффективно выдувать пыль и мелкие загрязняющие частицы из отверстий. Жесткая конструкция отличается устойчивостью к ударам. Инструмент легко хранить и транспортировать.

        Преимущества

        • Максимальное давление - 10 бар
        • Быстросъемный тип соединения
        • Простота применения
        • Качественный результат работы
        • Долгий срок службы