Пистолет продувочный Patriot GH 60A 830901030

Преимущества

Максимальное давление - 10 бар

Быстросъемный тип соединения

Простота применения

Качественный результат работы

Долгий срок службы

Продувочный пистолет с коротким соплом PATRIOT GH 60A 830901030 широко применяется в автосервисах, на строительных и ремонтных площадках, в сборочных цехах. Модель позволяет быстро и эффективно выдувать пыль и мелкие загрязняющие частицы из отверстий. Жесткая конструкция отличается устойчивостью к ударам. Инструмент легко хранить и транспортировать.