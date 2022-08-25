Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035

Преимущества

Максимальное давление - 10 бар

Качественная сборка

Безопасная эксплуатация

Простота применения

Соединение быстросъемного типа

Продувочный пистолет с удлиненным соплом PATRIOT GH 60B 830901035 широко применяется для удаления загрязнений и пыли из труднодоступных мест - например, из глубоких отверстий. Инструмент с пневматическим принципом действия расходует 400 л воздуха в минуту и отличается высокой производительностью. Жесткий каркас обеспечивает долгий срок службы приспособления.