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Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
5.0
1
355 ₽
Пистолет продувочный
    Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
    Арт. О00000026477
    5.0
    1
    Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
    Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
    Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
    Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
    Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
    Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
      Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
      Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
      Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
      Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
      Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
      Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035

      Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035

      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000026477
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		бытовой
      Диаметр воздушного штуцера, дюйм
      		1/4F
      Все характеристики
      355 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Продувочный пистолет с удлиненным соплом PATRIOT GH 60B 830901035 широко применяется для удаления загрязнений и пыли из труднодоступных мест - например, из глубоких отверстий. Инструмент с пневматическим принципом действия расходует 400 л воздуха в минуту и отличается высокой производительностью. Жесткий каркас обеспечивает долгий срок службы приспособления.

        Преимущества

        • Максимальное давление - 10 бар
        • Качественная сборка
        • Безопасная эксплуатация
        • Простота применения
        • Соединение быстросъемного типа