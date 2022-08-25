Пистолет продувочный Patriot GH 60B.830901035
Арт. О00000026477
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс
|бытовой
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Диаметр воздушного штуцера, дюйм
|1/4F
- Продувочный пистолет с удлиненным соплом PATRIOT GH 60B 830901035 широко применяется для удаления загрязнений и пыли из труднодоступных мест - например, из глубоких отверстий. Инструмент с пневматическим принципом действия расходует 400 л воздуха в минуту и отличается высокой производительностью. Жесткий каркас обеспечивает долгий срок службы приспособления.
Преимущества
- Максимальное давление - 10 бар
- Качественная сборка
- Безопасная эксплуатация
- Простота применения
- Соединение быстросъемного типа