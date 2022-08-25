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Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Арт. О00000026478
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Макс. ширина распыления, мм
|220
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Мин. ширина распыления, мм
|120
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- Краскораспылитель PATRIOT LV 162А 830901005 работает на сжатом воздухе и отличается безопасностью в эксплуатации - нет риска короткого замыкания. Модель применяется для покраски небольших поверхностей - участка стены, корпуса автомобиля, элементов строительной конструкции. Бачок для краски располагается сверху и не мешает пользователю при работе. Простая конструкция приспособления не ломается и не вызывает затруднений при эксплуатации.
Преимущества
- Изготовлен из прочных материалов - алюминиевого сплава
- Устойчивость к изнашиванию
- Ширина факела - 120-220 мм
- Быстроразъемное соединение
- Небольшой вес