Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005

Преимущества

Изготовлен из прочных материалов - алюминиевого сплава

Устойчивость к изнашиванию

Ширина факела - 120-220 мм

Быстроразъемное соединение

Небольшой вес

Краскораспылитель PATRIOT LV 162А 830901005 работает на сжатом воздухе и отличается безопасностью в эксплуатации - нет риска короткого замыкания. Модель применяется для покраски небольших поверхностей - участка стены, корпуса автомобиля, элементов строительной конструкции. Бачок для краски располагается сверху и не мешает пользователю при работе. Простая конструкция приспособления не ломается и не вызывает затруднений при эксплуатации.