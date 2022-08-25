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Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
5.0
1
1 070 ₽
Пневматические краскопульты
  • Персональная скидка
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Арт. О00000026478
5.0
1
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
  • Персональная скидка
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005
Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005

Пневматический краскопульт Patriot LV 162А 830901005

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1 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000026478
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Макс. ширина распыления, мм
220
Мин. ширина распыления, мм
120
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 070 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 180 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Краскораспылитель PATRIOT LV 162А 830901005 работает на сжатом воздухе и отличается безопасностью в эксплуатации - нет риска короткого замыкания. Модель применяется для покраски небольших поверхностей - участка стены, корпуса автомобиля, элементов строительной конструкции. Бачок для краски располагается сверху и не мешает пользователю при работе. Простая конструкция приспособления не ломается и не вызывает затруднений при эксплуатации.

    Преимущества

    • Изготовлен из прочных материалов - алюминиевого сплава
    • Устойчивость к изнашиванию
    • Ширина факела - 120-220 мм
    • Быстроразъемное соединение
    • Небольшой вес