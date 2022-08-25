Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
Арт. О00000026642
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|США
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Класс
|средний
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Тип двигателя
|бензиновый
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- Бензиновый мотоблок PATRIOT ПОБЕДА предназначен для обработки старопахотных почв. Отличается маневренностью и многофункциональностью. Скорость движения регулируется. Ширина захвата такой модели составляет 90 см. Благодаря трехручейковому шкиву имеется возможность присоединения гусеничной приставки, тележки, косилки, снегоотбрасывателя, плуга, окучника, картофелевыкапывателя. Ручка управления регулируется в нескольких плоскостях. Транспортировочное колесо поставляется опционально.
Преимущества
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель повышенного ресурса
- Возможность присоединения различного навесного оборудования (роторная косилка, шнекороторный снегоотбрасыватель, тележка, плуг, окучник, картофелевыкапыватель) делает агрегат многофункциональным
- Возможность установки гусеничной приставки для движения по глубокому снегу
- Широкий выбор скоростей
- Реверс
- Широкая горловина топливного бака
- Регулировка глубины обработки
- Рукоятка регулируется в разных плоскостях
- Надежность
- Прочная конструкция