Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.

Преимущества

Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель повышенного ресурса

Возможность присоединения различного навесного оборудования (роторная косилка, шнекороторный снегоотбрасыватель, тележка, плуг, окучник, картофелевыкапыватель) делает агрегат многофункциональным

Возможность установки гусеничной приставки для движения по глубокому снегу

Широкий выбор скоростей

Реверс

Широкая горловина топливного бака

Регулировка глубины обработки

Рукоятка регулируется в разных плоскостях

Надежность

Прочная конструкция

Бензиновый мотоблок PATRIOT ПОБЕДА предназначен для обработки старопахотных почв. Отличается маневренностью и многофункциональностью. Скорость движения регулируется. Ширина захвата такой модели составляет 90 см. Благодаря трехручейковому шкиву имеется возможность присоединения гусеничной приставки, тележки, косилки, снегоотбрасывателя, плуга, окучника, картофелевыкапывателя. Ручка управления регулируется в нескольких плоскостях. Транспортировочное колесо поставляется опционально.