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Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Арт. О00000026642
    5.0
    2
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
    Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.
      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.

      Мотоблок бензиновый Patriot ПОБЕДА X Drive 440107501, 7 л.с.

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000026642
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		США
      Класс
      		средний
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензиновый мотоблок PATRIOT ПОБЕДА предназначен для обработки старопахотных почв. Отличается маневренностью и многофункциональностью. Скорость движения регулируется. Ширина захвата такой модели составляет 90 см. Благодаря трехручейковому шкиву имеется возможность присоединения гусеничной приставки, тележки, косилки, снегоотбрасывателя, плуга, окучника, картофелевыкапывателя. Ручка управления регулируется в нескольких плоскостях. Транспортировочное колесо поставляется опционально.

        Преимущества

        • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель повышенного ресурса
        • Возможность присоединения различного навесного оборудования (роторная косилка, шнекороторный снегоотбрасыватель, тележка, плуг, окучник, картофелевыкапыватель) делает агрегат многофункциональным
        • Возможность установки гусеничной приставки для движения по глубокому снегу
        • Широкий выбор скоростей
        • Реверс
        • Широкая горловина топливного бака
        • Регулировка глубины обработки
        • Рукоятка регулируется в разных плоскостях
        • Надежность
        • Прочная конструкция