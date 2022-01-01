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Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
6 740 ₽
Снегоуборщики электрические
  • Персональная скидка
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Арт. О00000035273
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
  • Персональная скидка
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216

Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216

Дарим скидки за
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6 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000035273

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Напряжение сети, В
230
Назначение
бытовой, для дома и дачи
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 740 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 320 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Ручной электрический снегоуборщик PATRIOT PS 1500 E 426302216 предназначен для очистки придомовой территории, тротуаров и дорожек от снега. Безопасность. Предусмотрена кнопка блокировки включения для защиты от непреднамеренного запуска. Компактные размеры агрегата и разборная штанга обеспечивают компактное хранение и транспортировку. Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка гарантирует удобство при работе.

    Преимущества

    • Удобство использования. Рукоятка регулируется по длине штанги для удобства работы
    • Компактное хранение. Разборная штанга обеспечивает компактное хранение и перевозку
    • Фиксатор кабеля. Фиксатор для электрического кабеля гарантирует комфорт при использовании
    • Работа от электричества - отсутствие вредных выхлопов
    • Небольшой вес и габариты
    • Прочный корпус и шнек из пластика
    • Две рукоятки для полного контроля над агрегатом