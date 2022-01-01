Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216

Преимущества

Удобство использования. Рукоятка регулируется по длине штанги для удобства работы

Компактное хранение. Разборная штанга обеспечивает компактное хранение и перевозку

Фиксатор кабеля. Фиксатор для электрического кабеля гарантирует комфорт при использовании

Работа от электричества - отсутствие вредных выхлопов

Небольшой вес и габариты

Прочный корпус и шнек из пластика

Две рукоятки для полного контроля над агрегатом

Ручной электрический снегоуборщик PATRIOT PS 1500 E 426302216 предназначен для очистки придомовой территории, тротуаров и дорожек от снега. Безопасность. Предусмотрена кнопка блокировки включения для защиты от непреднамеренного запуска. Компактные размеры агрегата и разборная штанга обеспечивают компактное хранение и транспортировку. Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка гарантирует удобство при работе.