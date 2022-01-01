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Снегоуборщик электрический Patriot PS 1500 E 426302216
Арт. О00000035273
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Напряжение сети, В
|230
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Назначение
|бытовой, для дома и дачи
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- Ручной электрический снегоуборщик PATRIOT PS 1500 E 426302216 предназначен для очистки придомовой территории, тротуаров и дорожек от снега. Безопасность. Предусмотрена кнопка блокировки включения для защиты от непреднамеренного запуска. Компактные размеры агрегата и разборная штанга обеспечивают компактное хранение и транспортировку. Дополнительная регулируемая по высоте рукоятка гарантирует удобство при работе.
Преимущества
- Удобство использования. Рукоятка регулируется по длине штанги для удобства работы
- Компактное хранение. Разборная штанга обеспечивает компактное хранение и перевозку
- Фиксатор кабеля. Фиксатор для электрического кабеля гарантирует комфорт при использовании
- Работа от электричества - отсутствие вредных выхлопов
- Небольшой вес и габариты
- Прочный корпус и шнек из пластика
- Две рукоятки для полного контроля над агрегатом