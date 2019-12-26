Бензиновый снегоуборщик Patriot PS 603E 426109603

Преимущества

Двигатель адаптирован для работы при температурах -25°С

Широкий выбор скоростей

Фара подсвечивает обрабатываемый участок в непогоду

Реверс - маневренность снегоуборщика

Регулировка дальности выброса, угол выброса снега 70°

Регулировка направления выброса

В конструкции используются только подшипники, а не втулки

На заводе производится регулировка и обкатка каждой единицы техники в собранном состоянии

Шестерня редуктора шнека выполнена из бронзы, что в десятки раз увеличивает ресурс снегоуборщика

Снегоуборщик Patriot PS 603E используется для очистки дорожек и площадок от снега. Оснащен мощным 4-х тактым двигателем Patriot. Оборудован фарой для работы в темное время суток. Широкий выбор скоростей и отсутствие привязки к источнику питания делают агрегат мобильным. Металлический шнек с зубьями способствует быстрой уборке даже заледенелого снега.