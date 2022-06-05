Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)

Преимущества

Современный дизайн, усиленный корпус двигателя, жесткий трансмиссионный вал

При замене лески на режущий нож применяется для скашивания сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников

Обладает высокой производительностью и отличным тяговым усилием

Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации

Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку

Праймер обеспечит легкий старт. Система Easy Start позволяет осуществить плавный легкий запуск без рывков

Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр

Применение запатентованных масел и смазок снижает вредные выбросы в атмосферу

Мощный универсальный триммер с регулируемой велосипедной рукояткой предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях