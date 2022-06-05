- Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Арт. О00000027419
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Режущий элемент
|леска, нож
|
Вес, кг
|9.54
|
Мощность, л.с.
|2.5
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
С этим товаром смотрят
- Мощный универсальный триммер с регулируемой велосипедной рукояткой предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях
Преимущества
- Современный дизайн, усиленный корпус двигателя, жесткий трансмиссионный вал
- При замене лески на режущий нож применяется для скашивания сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников
- Обладает высокой производительностью и отличным тяговым усилием
- Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации
- Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку
- Праймер обеспечит легкий старт. Система Easy Start позволяет осуществить плавный легкий запуск без рывков
- Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр
- Применение запатентованных масел и смазок снижает вредные выбросы в атмосферу