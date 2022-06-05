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Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
4.5
4
6 990 ₽
Бензиновые триммеры
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Арт. О00000027419
4.5
4
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
  • Персональная скидка
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)
Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)

Бензиновый триммер Patriot PT 450 250108451 (1+1)

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6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно
Арт. О00000027419
4.5
4

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Режущий элемент
леска, нож
Вес, кг
9.54
Мощность, л.с.
2.5
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
6 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 748 ₽
  • Доставка завтра или позже, бесплатно

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Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мощный универсальный триммер с регулируемой велосипедной рукояткой предназначен для скашивания густой травы на неровных, больших площадях

    Преимущества

    • Современный дизайн, усиленный корпус двигателя, жесткий трансмиссионный вал
    • При замене лески на режущий нож применяется для скашивания сухостоя, жестких сорняков и небольших кустарников
    • Обладает высокой производительностью и отличным тяговым усилием
    • Передовая система антивибрации, сбалансированная конструкция обеспечат удобство при эксплуатации
    • Все элементы управления встроены в эргономичную рукоятку
    • Праймер обеспечит легкий старт. Система Easy Start позволяет осуществить плавный легкий запуск без рывков
    • Легкий доступ к воздушному фильтру и свече зажигания позволяет проводить регулярное техническое обслуживание без необходимости обращения в сервисный центр
    • Применение запатентованных масел и смазок снижает вредные выбросы в атмосферу