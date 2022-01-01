Преимущества

Непрерывная работа - 1.5 ч

Длина штанги: 0.4 м

Надежность

Длительный срок службы

Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-5AC 755302540 с баком объемом 5 литров обеспечивает долгую работу без дозаправки. Поставляется с ременной оснасткой для удобного ношения на спине. Может использоваться для равномерного распыления удобрений или бережного орошения растений.