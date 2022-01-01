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Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
2 990 ₽
Аккумуляторные опрыскиватели
  • Персональная скидка
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Арт. О00000040064
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
  • Персональная скидка
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC

Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC

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2 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Арт. О00000040064

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Емкость аккумулятора, Ач
1.3
Напряжение аккумулятора, В
12 В
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 9 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 730 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-5AC 755302540 с баком объемом 5 литров обеспечивает долгую работу без дозаправки. Поставляется с ременной оснасткой для удобного ношения на спине. Может использоваться для равномерного распыления удобрений или бережного орошения растений.

    Преимущества

    • Непрерывная работа - 1.5 ч
    • Длина штанги: 0.4 м
    • Надежность
    • Длительный срок службы