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Аккумуляторный распылитель Patriot PT-5AC
Арт. О00000040064
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость аккумулятора, Ач
|1.3
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Напряжение аккумулятора, В
|12 В
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- Аккумуляторный распылитель PATRIOT PT-5AC 755302540 с баком объемом 5 литров обеспечивает долгую работу без дозаправки. Поставляется с ременной оснасткой для удобного ношения на спине. Может использоваться для равномерного распыления удобрений или бережного орошения растений.
Преимущества
- Непрерывная работа - 1.5 ч
- Длина штанги: 0.4 м
- Надежность
- Длительный срок службы