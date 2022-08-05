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Электрический скарификатор Patriot SCE 180
5.0
1
14 019 ₽
Электрические газонокосилки
  • Персональная скидка
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Арт. О00000040067
5.0
1
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
  • Персональная скидка
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Электрический скарификатор Patriot SCE 180

Электрический скарификатор Patriot SCE 180

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14 019 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000040067
5.0
1

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Колеса на подшипниках
Нет
Габариты, мм
370х600х500
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
14 019 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
3 года гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 8 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Электрический скарификатор PATRIOT SCE 180 512309180 предназначен для регулярного рыхления почвы на приусадебном участке. Обеспечивает вентиляцию корней и насыщение влагой. Центральный рычаг ускоряет регулировку глубины обработки в диапазоне от -12 мм до +6 мм. Наличие травосборника облегчает уборку территории после обработки.

    Преимущества

    • Высокая мощность
    • Центральная регулировка глубины обработки
    • Прочный корпус из пластика для продолжительного срока службы PATRIOT SCE 180 512309180
    • Матерчатый травосборник
    • Отсутствие токсичных выхлопов
    • Диаметр колес (передние/задние): 180/150 мм