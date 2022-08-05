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Электрический скарификатор Patriot SCE 180
Арт. О00000040067
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Колеса на подшипниках
|Нет
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Габариты, мм
|370х600х500
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- Электрический скарификатор PATRIOT SCE 180 512309180 предназначен для регулярного рыхления почвы на приусадебном участке. Обеспечивает вентиляцию корней и насыщение влагой. Центральный рычаг ускоряет регулировку глубины обработки в диапазоне от -12 мм до +6 мм. Наличие травосборника облегчает уборку территории после обработки.
Преимущества
- Высокая мощность
- Центральная регулировка глубины обработки
- Прочный корпус из пластика для продолжительного срока службы PATRIOT SCE 180 512309180
- Матерчатый травосборник
- Отсутствие токсичных выхлопов
- Диаметр колес (передние/задние): 180/150 мм