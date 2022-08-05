Преимущества

Высокая мощность

Центральная регулировка глубины обработки

Прочный корпус из пластика для продолжительного срока службы PATRIOT SCE 180 512309180

Матерчатый травосборник

Отсутствие токсичных выхлопов

Диаметр колес (передние/задние): 180/150 мм

Электрический скарификатор PATRIOT SCE 180 512309180 предназначен для регулярного рыхления почвы на приусадебном участке. Обеспечивает вентиляцию корней и насыщение влагой. Центральный рычаг ускоряет регулировку глубины обработки в диапазоне от -12 мм до +6 мм. Наличие травосборника облегчает уборку территории после обработки.