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Краскопульт электрический Patriot SG 900
5.0
1
Найти аналог
Электрические краскопульты
    Краскопульт электрический Patriot SG 900
    Арт. О00000016796
    5.0
    1
    Краскопульт электрический Patriot SG 900
    Краскопульт электрический Patriot SG 900
    Краскопульт электрический Patriot SG 900
    Краскопульт электрический Patriot SG 900
    Краскопульт электрический Patriot SG 900
      Краскопульт электрический Patriot SG 900
      Краскопульт электрический Patriot SG 900
      Краскопульт электрический Patriot SG 900
      Краскопульт электрический Patriot SG 900
      Краскопульт электрический Patriot SG 900

      Краскопульт электрический Patriot SG 900

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. О00000016796
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Упаковка
      		коробка
      Вес, кг
      		3
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Электрический краскопульт PATRIOT SG 900 170303515 предназначен для работы с лакокрасочными материалами вязкостью до 90 DIN/сек. Он обеспечивает высокую производительность и отличное качество окрашиваемых поверхностей. Интенсивность распыления можно регулировать, добиваясь более качественного результата. Шланг длиной 2 метра позволяет работать в труднодоступных местах.

        Преимущества

        • Предназначен для выполнения большого объема работ
        • Высокая производительность электрического краскопульта PATRIOT SG 900 170303515 - до 800 мл/мин
        • Вертикальная и горизонтальная регулировка положения струи
        • Конструкция сопла и надежный компрессор позволяют равномерно распылять материал
        • Блок с компрессором можно расположить на полу или повесить на плече на ремне, входящем в комплект
        • Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip