Краскопульт электрический Patriot SG 900

Преимущества

Предназначен для выполнения большого объема работ

Высокая производительность электрического краскопульта PATRIOT SG 900 170303515 - до 800 мл/мин

Вертикальная и горизонтальная регулировка положения струи

Конструкция сопла и надежный компрессор позволяют равномерно распылять материал

Блок с компрессором можно расположить на полу или повесить на плече на ремне, входящем в комплект

Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip

Электрический краскопульт PATRIOT SG 900 170303515 предназначен для работы с лакокрасочными материалами вязкостью до 90 DIN/сек. Он обеспечивает высокую производительность и отличное качество окрашиваемых поверхностей. Интенсивность распыления можно регулировать, добиваясь более качественного результата. Шланг длиной 2 метра позволяет работать в труднодоступных местах.