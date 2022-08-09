Краскопульт электрический Patriot SG 900
Арт. О00000016796
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Упаковка
|коробка
|
Вес, кг
|3
- Электрический краскопульт PATRIOT SG 900 170303515 предназначен для работы с лакокрасочными материалами вязкостью до 90 DIN/сек. Он обеспечивает высокую производительность и отличное качество окрашиваемых поверхностей. Интенсивность распыления можно регулировать, добиваясь более качественного результата. Шланг длиной 2 метра позволяет работать в труднодоступных местах.
Преимущества
- Предназначен для выполнения большого объема работ
- Высокая производительность электрического краскопульта PATRIOT SG 900 170303515 - до 800 мл/мин
- Вертикальная и горизонтальная регулировка положения струи
- Конструкция сопла и надежный компрессор позволяют равномерно распылять материал
- Блок с компрессором можно расположить на полу или повесить на плече на ремне, входящем в комплект
- Компактная конструкция и эргономичная рукоятка с противоскользящими резиновыми накладками Extra Grip