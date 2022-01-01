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Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
2 590 ₽
Шнеки
    Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
    Арт. О00000040068
    Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
    Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
    Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
    Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
    Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
      Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
      Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
      Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
      Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454
      Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454

      Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454

      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000040068

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Длина, мм
      		800
      Диаметр, мм
      		100
      Все характеристики
      2 590 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Шнек двухзаходный PATRIOT D 100 B предназначен для формирования отверстий в грунте диаметром 100 мм. Два режущих элемента быстро проникает в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали. В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены. 

        Преимущества

        • Долгий срок службы
        • Надежность