Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 100B 742004454

Преимущества

Долгий срок службы

Надежность

Шнек двухзаходный PATRIOT D 100 B предназначен для формирования отверстий в грунте диаметром 100 мм. Два режущих элемента быстро проникает в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали. В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены.