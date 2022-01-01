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Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Арт. О00000040069
- Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Арт. О00000040069
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|800
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Диаметр, мм
|150
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- Шнек двухзаходный PATRIOT D 150 B для бурения отверстий диаметром 150 мм в земле. Два режущих элемента быстро проникает в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали. В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены.
Преимущества
- Долгий срок службы
- Надежность