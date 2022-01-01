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Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
2 899 ₽
Шнеки
  • Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Арт. О00000040069
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
  • Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455

Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455

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2 899 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040069

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Длина, мм
800
Диаметр, мм
150
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
2 899 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Шнек двухзаходный PATRIOT D 150 B для бурения отверстий диаметром 150 мм в земле. Два режущих элемента быстро проникает в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали. В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены.

    Преимущества

    • Долгий срок службы
    • Надежность