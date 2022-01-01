Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 150B диаметр 150мм длина 800мм 742004455

Преимущества

Долгий срок службы

Надежность

Шнек двухзаходный PATRIOT D 150 B для бурения отверстий диаметром 150 мм в земле. Два режущих элемента быстро проникает в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали. В случае износа ножей предусмотрена возможность их замены.