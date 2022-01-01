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Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
5 287 ₽
Шнеки
  • Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Арт. О00000040072
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
  • Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800

Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800

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5 287 ₽
за штуку
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  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000040072

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Длина, мм
800
Диаметр, мм
250
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
5 287 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 374 ₽
  • Доставка завтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
  • Шнек двухзаходный PATRIOT D 250 B для проведения работ по благоустройству садовых участков и посадки деревьев. Рабочий диаметр бура - 250 мм. Два режущих элемента быстро проникают в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали.

    Преимущества

    • Износостойкость
    • Долгий срок службы