Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800

Преимущества

Износостойкость

Долгий срок службы

Шнек двухзаходный PATRIOT D 250 B для проведения работ по благоустройству садовых участков и посадки деревьев. Рабочий диаметр бура - 250 мм. Два режущих элемента быстро проникают в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали.