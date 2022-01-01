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Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Арт. О00000040072
- Персональная скидка
Шнек двухзаходный для грунта к бензобуру со сменными ножами Patriot D 250B 742004457, 200х800
Арт. О00000040072
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Длина, мм
|800
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Диаметр, мм
|250
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- Шнек двухзаходный PATRIOT D 250 B для проведения работ по благоустройству садовых участков и посадки деревьев. Рабочий диаметр бура - 250 мм. Два режущих элемента быстро проникают в землю, которая, в свою очередь, выходит вверх по винту. Шнек изготовлен из высокопрочной стали.
Преимущества
- Износостойкость
- Долгий срок службы