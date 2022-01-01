Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656

Преимущества

Подходит для мотоблоков PATRIOT собранных в России. Подходит для моделей: Калуга, Калуга М, Калуга М X-Drive, Победа X-Drive, Самара, Кубань, Владимир, Владимир М, Амур, МБ 800



Надежный

Долгий срок службы

Роторный мотоблочный снегоуборщик Patriot СП 60, предназначен для установки на мотоблоки. С помощью этого навесного оборудования можно работать мотоблоком не только в летний, но и в зимний период. Таким образом мотоблок становится устройством круглогодичного использования, универсальной сельскохозяйственной машиной. Мотоблочный снегоуборщик устанавливается впереди мотоблока или культиватора, оснащенного пневмоколесами или металлическими грунтозацепами, с помощью переднего универсального адаптера Patriot АП-5 арт. 490001376. Для некоторых моделей мотоблоков передние штыри, для навешивания навесного оборудования, уже идут в комплекте с мотоблоком или культиватором. Конструкция снегоуборочной приставки Patriot СП 60 одноступенчатая. Дальность выброса снега - до 10 м. (зависит от тяжести и влажности снега). Конструкция полностью выполнена из металла. В комплект поставки входит ремень для сопряжения мотоблочного снегоотбрасывателя с мотоблоком или мотокультиватором через узел натяжения.