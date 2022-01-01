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Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
28 510 ₽
Снегоуборщики для мотоблоков (роторные)
  • Персональная скидка
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Арт. О00000011112
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
  • Персональная скидка
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656
Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656

Снегоуборочная приставка к мотоблоку Patriot СП-60 490001656

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 510 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 000 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Арт. О00000011112

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Россия
Родина бренда
США
Назначение
для дома и дачи
Вес, кг
45
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
28 510 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз 8 сентября или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать 12 сентября или позже
    из 596 пунктов выдачи, 1 000 ₽
  • Доставка 8 сентября или позже, бесплатно
Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить Статьи и обзоры
  • Роторный мотоблочный снегоуборщик Patriot СП 60, предназначен для установки на мотоблоки. С помощью этого навесного оборудования можно работать мотоблоком не только в летний, но и в зимний период. Таким образом мотоблок становится устройством круглогодичного использования, универсальной сельскохозяйственной машиной. Мотоблочный снегоуборщик устанавливается впереди мотоблока или культиватора, оснащенного пневмоколесами или металлическими грунтозацепами, с помощью переднего универсального адаптера Patriot АП-5 арт. 490001376. Для некоторых моделей мотоблоков передние штыри, для навешивания навесного оборудования, уже идут в комплекте с мотоблоком или культиватором. Конструкция снегоуборочной приставки Patriot СП 60 одноступенчатая. Дальность выброса снега - до 10 м. (зависит от тяжести и влажности снега). Конструкция полностью выполнена из металла. В комплект поставки входит ремень для сопряжения мотоблочного снегоотбрасывателя с мотоблоком или мотокультиватором через узел натяжения.

    Преимущества

    • Подходит для мотоблоков PATRIOT собранных в России. Подходит для моделей: Калуга, Калуга М, Калуга М X-Drive, Победа X-Drive, Самара, Кубань, Владимир, Владимир М, Амур, МБ 800
    • Надежный
    • Долгий срок службы