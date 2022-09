Нож для триммера Patriot TBS-3 Promo 809115199

Нож TBS-3 PATRIOT 809115199 является сменным элементом для триммеров. Применяется для скашивания жесткой, свалявшейся травы, кустарника и колючей изгороди. Подходит для моделей: Patriot PT 3045, PT 3055, PT 3355, PT 4355, PT 3155 T, T 535 Pro, T 545 Pro, T 552 Pro, ET 1000, ET 1200, ET 1255. Оснастка может использоваться с триммерами Лесник, Home Garden, MaxCut, MTD и другими со сходными характеристиками. Режущие зубья изготовлены из твердосплавного материала. Нож имеет большой ресурс работы, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время.