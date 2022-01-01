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Нож для триммера Patriot TBS-3 Promo 809115199
312 ₽
Ножи для триммеров
    Нож для триммера Patriot TBS-3 Promo 809115199
    Арт. X38756811763
    Нож для триммера Patriot TBS-3 Promo 809115199

      Нож для триммера Patriot TBS-3 Promo 809115199

      312 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. X38756811763

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Тип аксессуара
      		нож для триммера
      Внешний диаметр, мм
      		230
      Все характеристики
      312 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Нож TBS-3 PATRIOT 809115199 является сменным элементом для триммеров. Применяется для скашивания жесткой, свалявшейся травы, кустарника и колючей изгороди. Подходит для моделей: Patriot PT 3045, PT 3055, PT 3355, PT 4355, PT 3155 T, T 535 Pro, T 545 Pro, T 552 Pro, ET 1000, ET 1200, ET 1255. Оснастка может использоваться с триммерами Лесник, Home Garden, MaxCut, MTD и другими со сходными характеристиками. Режущие зубья изготовлены из твердосплавного материала. Нож имеет большой ресурс работы, при соблюдении правил эксплуатации прослужит длительное время.