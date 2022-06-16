Преимущества

Электронная защита аккумулятора

Регулировка триммера под разную высоту работы

Изменение угла наклона двигателя под разную высоту

Телескопическая штанга

Дополнительная регулируемая рукоятка

Скоба для защиты растений

Обрезной нож на кожухе

Небольшой вес

Отсутствие вредных выхлопов

Тихая работа

Катушка на защелках. Картридж неразъемный

Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235 со скобой защиты растений предназначен для аккуратной стрижки травы.Имеет телескопическую штангу для комфортной работы.Питается от аккумулятора, поэтому не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать триммер даже в общественных местах.