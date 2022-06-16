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Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
5.0
2
4 922 ₽
5 790 ₽
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    Арт. О00000004403
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
    Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
      Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
      Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
      Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235
      Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235

      Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235

      • -868 ₽
      4 922 ₽
      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Арт. О00000004403
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		1.9
      Ширина скашивания леской, см
      		26
      Емкость аккумулятора, Ач
      		2
      Все характеристики
      • -868 ₽
      4 922 ₽
      5 790 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      24 месяца гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз завтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать послезавтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 250 ₽
      • Доставка завтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный триммер Patriot TR 235UES 250205235 со скобой защиты растений предназначен для аккуратной стрижки травы.
        Имеет телескопическую штангу для комфортной работы.
        Питается от аккумулятора, поэтому не выделяет вредные выхлопы, что позволяет использовать триммер даже в общественных местах.

        Преимущества

        • Электронная защита аккумулятора
        • Регулировка триммера под разную высоту работы
        • Изменение угла наклона двигателя под разную высоту
        • Телескопическая штанга
        • Дополнительная регулируемая рукоятка
        • Скоба для защиты растений
        • Обрезной нож на кожухе
        • Небольшой вес
        • Отсутствие вредных выхлопов
        • Тихая работа
        • Катушка на защелках. Картридж неразъемный