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Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
1 990 ₽
Погружные насосы для колодцев и скважин
  • Персональная скидка
Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
Арт. О00000030636
Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
  • Персональная скидка
Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501

Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501

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1 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Арт. О00000030636

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Высокий напор
Нет
Для повышения давления
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
1 990 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз послезавтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
  • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Вибрационный насос PATRIOT VP 10 315302501 - модель для подачи воды из скважин и колодцев глубиной до 10-15 метров и диаметром более 100 мм. Имеет датчик термозащиты, двойную изоляцию токоведущих частей. Поднимает жидкость на высоту до 60 метров, а производительность насоса составляет 1080 л/час. Насос характеризуется простотой в установке и обслуживании.

    Преимущества

    • Высота подъема воды - 60 м;
    • Легкость в использовании;
    • Термозащита;
    • Алюминиевый корпус не подвержен коррозии;
    • Прочный и эластичный резиновый кабель с евровилкой;
    • Охлаждение внутренних частей перекачиваемой водой;
    • Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса.