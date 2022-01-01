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Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501
Арт. О00000030636
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Высокий напор
|Нет
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Для повышения давления
|Нет
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- Вибрационный насос PATRIOT VP 10 315302501 - модель для подачи воды из скважин и колодцев глубиной до 10-15 метров и диаметром более 100 мм. Имеет датчик термозащиты, двойную изоляцию токоведущих частей. Поднимает жидкость на высоту до 60 метров, а производительность насоса составляет 1080 л/час. Насос характеризуется простотой в установке и обслуживании.
Преимущества
- Высота подъема воды - 60 м;
- Легкость в использовании;
- Термозащита;
- Алюминиевый корпус не подвержен коррозии;
- Прочный и эластичный резиновый кабель с евровилкой;
- Охлаждение внутренних частей перекачиваемой водой;
- Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса.