Насос погружной Patriot VP 10 вибрационный 315302501

Преимущества

Высота подъема воды - 60 м;

Легкость в использовании;

Термозащита;

Алюминиевый корпус не подвержен коррозии;

Прочный и эластичный резиновый кабель с евровилкой;

Охлаждение внутренних частей перекачиваемой водой;

Отверстие для троса - удобство погружения/поднятия насоса.

Вибрационный насос PATRIOT VP 10 315302501 - модель для подачи воды из скважин и колодцев глубиной до 10-15 метров и диаметром более 100 мм. Имеет датчик термозащиты, двойную изоляцию токоведущих частей. Поднимает жидкость на высоту до 60 метров, а производительность насоса составляет 1080 л/час. Насос характеризуется простотой в установке и обслуживании.