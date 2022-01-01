Преимущества

Гарантированная работа от 140В входного напряжения

Надежная работа от генератора

Работа при температурном диапазоне -30/+50°C

Дополнительная защита от дождя и металлической пыли

Антикоррозийная защита

Устойчивость к вибрации и падению

Функции: ARC FORCE, ANTI STICK, HOT START

Аппарат сварочный инверторный Patriot WM200D 605302020 для ручной дуговой сварки электродом (ММА). Аппарат прост в управлении, устойчив к механическим воздействиям, перепадам температур, влажности, пыли, атмосферным осадкам. Подходит для работы при неустойчивой сети питания, включая электрогенераторные установки.