Универсальный сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140 - предназначен для полуавтоматической сварки в среде газа (MIG/MAG) стальной проволокой, полуавтоматической сварки флюсованной проволокой (Flux) без газа, сварка электродом (MMA).

Преимущества