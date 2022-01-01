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Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
16 590 ₽
Mig/mag сварочные полуавтоматы
  • Персональная скидка
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Арт. О00000038878
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
  • Персональная скидка
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140

Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140

Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽
Арт. О00000038878

Характеристики

Производитель
Patriot
Страна производства
Китай
Родина бренда
США
Холостой прогон проволоки
Да
Сварка алюминия
Нет
Все характеристики

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Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 590 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
24 месяца гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз завтра или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 530 ₽
  • Доставка завтра или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Универсальный сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140 - предназначен для полуавтоматической сварки в среде газа (MIG/MAG) стальной проволокой, полуавтоматической сварки флюсованной проволокой (Flux) без газа, сварка электродом (MMA).

    Преимущества

    • Синергетическая настройка тока и напряжения
    • Регулировка индуктивности
    • Переключатель режимов MIG/MAG- MMA
    • Кнопка протяжки проволоки
    • 2 дисплея
    • Индикаторы питания и перегрева