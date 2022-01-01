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Сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140
Арт. О00000038878
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|США
|
Холостой прогон проволоки
|Да
|
Сварка алюминия
|Нет
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- Универсальный сварочный инверторный полуавтомат Patriot WMA 155M 605302140 - предназначен для полуавтоматической сварки в среде газа (MIG/MAG) стальной проволокой, полуавтоматической сварки флюсованной проволокой (Flux) без газа, сварка электродом (MMA).
Преимущества
- Синергетическая настройка тока и напряжения
- Регулировка индуктивности
- Переключатель режимов MIG/MAG- MMA
- Кнопка протяжки проволоки
- 2 дисплея
- Индикаторы питания и перегрева