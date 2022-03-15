Патрон Атака 10-1/2 №10

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Патрон №10 АТАКА 7088630 применяется в комплекте с дрелями и используется для фиксации оснастки. Это могут быть буры, сверла, фрезы и т.д. Подходит для работы с инструментом, имеющим хвостовик цилиндрической, трехгранной или шестигранной формы. Корпус патрона выполнен из металла, отличается прочностью и надежностью.