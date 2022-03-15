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Патрон Атака 10-1/2 №10
5.0
1
Найти аналог
Патроны
    Патрон Атака 10-1/2 №10
    Арт. Х10689
    5.0
    1
    Патрон Атака 10-1/2 №10

      Патрон Атака 10-1/2 №10

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х10689
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Тип патрона
      		ключевой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон №10 АТАКА 7088630 применяется в комплекте с дрелями и используется для фиксации оснастки. Это могут быть буры, сверла, фрезы и т.д. Подходит для работы с инструментом, имеющим хвостовик цилиндрической, трехгранной или шестигранной формы. Корпус патрона выполнен из металла, отличается прочностью и надежностью.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация