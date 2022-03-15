Патрон Атака 10-1/2 №10
Арт. Х10689
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Тип патрона
|ключевой
- Патрон №10 АТАКА 7088630 применяется в комплекте с дрелями и используется для фиксации оснастки. Это могут быть буры, сверла, фрезы и т.д. Подходит для работы с инструментом, имеющим хвостовик цилиндрической, трехгранной или шестигранной формы. Корпус патрона выполнен из металла, отличается прочностью и надежностью.
Преимущества
- Долговечность
- Износостойкость
- Надежная фиксация