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Патрон Атака 10-3/8
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Патроны
    Патрон Атака 10-3/8
    Арт. Х106201
    Патрон Атака 10-3/8

      Патрон Атака 10-3/8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х106201

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Тип посадки патрона
      		24UMF
      Размер посадки
      		3/8 дюйма
      Тип патрона
      		ключевой
      Макс. размер оснастки, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      •     Патроны для дрелей и сверлильных станков являются важным расходным инструментом. Наибольшее применение они находят в производственных предприятиях, однако достаточно популярны и в быту.

           Патроны Атака подходят для любых марок дрелей и станков. Их отличает повышенный ресурс работы, надежность крепления сверл и минимальный уровень децентровки.