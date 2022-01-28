Патрон Атака 10-М12
Арт. Х106203
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|M12
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Тип патрона
|ключевой
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Макс. размер оснастки, мм
|10
- 1
- Патроны для дрелей и сверлильных станков являются важным расходным инструментом. Наибольшее применение они находят в производственных предприятиях, однако достаточно популярны и в быту. Патроны Атака подходят для любых марок дрелей и станков. Их отличает повышенный ресурс работы, надежность крепления сверл и минимальный уровень децентровки.
Преимущества
- Долговечность
- Износостойкость
- Надежная фиксация