Патрон Атака 10-В12 №8
Арт. Х106520
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|B12
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Тип патрона
|ключевой
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Макс. размер оснастки, мм
|10
- Патрон №8 применяется в комплекте с дрелями и используется для фиксации оснастки. Это могут быть буры, сверла, фрезы и т.д. Подходит для работы с инструментом, имеющим хвостовик цилиндрической, трехгранной или шестигранной формы. Корпус патрона выполнен из металла, отличается прочностью и надежностью.
Преимущества
- Долговечность
- Износостойкость
- Надежная фиксация