Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Патрон Атака 10-В12 №8
5.0
2
Найти аналог
Патроны
    Патрон Атака 10-В12 №8
    Арт. Х106520
    5.0
    2
    Патрон Атака 10-В12 №8
    Патрон Атака 10-В12 №8
      Патрон Атака 10-В12 №8
      Патрон Атака 10-В12 №8

      Патрон Атака 10-В12 №8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х106520
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		B12
      Тип патрона
      		ключевой
      Макс. размер оснастки, мм
      		10
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон №8 применяется в комплекте с дрелями и используется для фиксации оснастки. Это могут быть буры, сверла, фрезы и т.д. Подходит для работы с инструментом, имеющим хвостовик цилиндрической, трехгранной или шестигранной формы. Корпус патрона выполнен из металла, отличается прочностью и надежностью.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация