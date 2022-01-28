Патрон Атака 13-В16 Люкс №19

Патроны для дрелей и сверлильных станков являются важным расходным инструментом. Наибольшее применение они находят в производственных предприятиях, однако достаточно популярны и в быту. Патроны Атака подходят для любых марок дрелей и станков. Их отличает повышенный ресурс работы, надежность крепления сверл и минимальный уровень децентровки.

Преимущества