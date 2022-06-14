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Патрон Атака 16-В18 №5
5.0
3
Найти аналог
Патроны
    Патрон Атака 16-В18 №5
    Арт. Х106207
    5.0
    3
    Патрон Атака 16-В18 №5

      Патрон Атака 16-В18 №5

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х106207
      5.0
      3

      Характеристики

      Производитель
      		Атака
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		B18
      Тип патрона
      		ключевой
      Макс. размер оснастки, мм
      		16
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патроны для дрелей и сверлильных станков являются важным расходным инструментом. Наибольшее применение они находят в производственных предприятиях, однако достаточно популярны и в быту. Патроны Атака подходят для любых марок дрелей и станков. Их отличает повышенный ресурс работы, надежность крепления сверл и минимальный уровень децентровки.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация