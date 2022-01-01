Патрон быстрозажимной Makita 13 мм 1/2" 194254-0

Быстрозажимной патрон для шуруповерта Makita 13 мм 1/2" – запасная деталь инструмента, используемая для крепления оснастки. Особенностью быстрозажимного патрона для дрели Makita 13 мм 1/2" является его способность надежной фиксации и простоты смены бит и сверл, что значительно упрощает работу. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить патрон быстрозажимной Makita 13 мм и другие детали для инструментов с доставкой в любой регион.

Преимущества быстрозажимного патрона Makita 13 мм 1/2"

Надежность крепления

Долговечность

Упрощение смены оснастки

Совместимость с инструментами