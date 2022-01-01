Патрон быстрозажимной Makita 13 мм 1/2" 194254-0
Арт. X38720382682
Характеристики
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Производитель
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Размер посадки
|1/2 дюйма
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Тип патрона
|быстрозажимной
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Макс. размер оснастки, мм
|13
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Мин. размер оснастки, мм
|1.5
- Быстрозажимной патрон для шуруповерта Makita 13 мм 1/2" – запасная деталь инструмента, используемая для крепления оснастки. Особенностью быстрозажимного патрона для дрели Makita 13 мм 1/2" является его способность надежной фиксации и простоты смены бит и сверл, что значительно упрощает работу. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить патрон быстрозажимной Makita 13 мм и другие детали для инструментов с доставкой в любой регион.
Преимущества быстрозажимного патрона Makita 13 мм 1/2"
- Надежность крепления
- Долговечность
- Упрощение смены оснастки
Совместимость с инструментами
- Makita HP2051
- Makita HP2051F
- Makita HP2071
- Makita HP2071F