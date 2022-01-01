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Патрон быстрозажимной Makita 13 мм 1/2" 194254-0
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Патроны
    Патрон быстрозажимной Makita 13 мм 1/2" 194254-0
    Арт. X38720382682
    Патрон быстрозажимной Makita 13 мм 1/2" 194254-0

      Патрон быстрозажимной Makita 13 мм 1/2" 194254-0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X38720382682

      Характеристики

      Производитель
      		Makita
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Тип патрона
      		быстрозажимной
      Макс. размер оснастки, мм
      		13
      Мин. размер оснастки, мм
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрозажимной патрон для шуруповерта Makita 13 мм 1/2" – запасная деталь инструмента, используемая для крепления оснастки. Особенностью быстрозажимного патрона для дрели Makita 13 мм 1/2" является его способность надежной фиксации и простоты смены бит и сверл, что значительно упрощает работу. В Интернет-магазине “Бигам” вы можете купить патрон быстрозажимной Makita 13 мм и другие детали для инструментов с доставкой в любой регион.

        Преимущества быстрозажимного патрона Makita 13 мм 1/2"

        • Надежность крепления
        • Долговечность
        • Упрощение смены оснастки

        Совместимость с инструментами

        • Makita HP2051
        • Makita HP2051F
        • Makita HP2071
        • Makita HP2071F