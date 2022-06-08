Патрон быстрозажимной Практика 030-122 (13 мм, M12x1,25 мм, 1 шт.)
Арт. Ю00000025251
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|M12
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Тип патрона
|быстрозажимной
- Патрон Практика 030-122 используется для надежной фиксации различных по диаметру сверл. Быстрозажимная конструкция позволяет максимально быстро сменить насадку, обеспечивая зажим в пределах 2-13 мм. Крепление патрона к инструменту осуществляется благодаря посадке M12, что способствует отличной совместимости с разными моделями дрелей и сверлильных станков.
Преимущества
- Высокая скорость и удобство смены насадок
- Применение металлической муфты позволяет выдерживать более высокие нагрузки
- В конструкцию включен механизм фиксации усилия затяжки сверла
- Повышенная сопротивляемость истиранию при сверлении в углах