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Патрон быстрозажимной Практика 030-122 (13 мм, M12x1,25 мм, 1 шт.)
5.0
2
430 ₽
Патроны
    Патрон быстрозажимной Практика 030-122 (13 мм, M12x1,25 мм, 1 шт.)
    Арт. Ю00000025251
    5.0
    2
    Патрон быстрозажимной Практика 030-122 (13 мм, M12x1,25 мм, 1 шт.)

      Патрон быстрозажимной Практика 030-122 (13 мм, M12x1,25 мм, 1 шт.)

      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Арт. Ю00000025251
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		M12
      Тип патрона
      		быстрозажимной
      Все характеристики
      430 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз 7 сентября или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 8 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 206 ₽
      • Доставка 7 сентября или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон Практика 030-122 используется для надежной фиксации различных по диаметру сверл. Быстрозажимная конструкция позволяет максимально быстро сменить насадку, обеспечивая зажим в пределах 2-13 мм. Крепление патрона к инструменту осуществляется благодаря посадке M12, что способствует отличной совместимости с разными моделями дрелей и сверлильных станков.

        Преимущества

        • Высокая скорость и удобство смены насадок
        • Применение металлической муфты позволяет выдерживать более высокие нагрузки
        • В конструкцию включен механизм фиксации усилия затяжки сверла
        • Повышенная сопротивляемость истиранию при сверлении в углах