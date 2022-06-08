Патрон быстрозажимной Практика 030-122 (13 мм, M12x1,25 мм, 1 шт.)

Преимущества

Высокая скорость и удобство смены насадок

Применение металлической муфты позволяет выдерживать более высокие нагрузки

В конструкцию включен механизм фиксации усилия затяжки сверла

Повышенная сопротивляемость истиранию при сверлении в углах

Патрон Практика 030-122 используется для надежной фиксации различных по диаметру сверл. Быстрозажимная конструкция позволяет максимально быстро сменить насадку, обеспечивая зажим в пределах 2-13 мм. Крепление патрона к инструменту осуществляется благодаря посадке M12, что способствует отличной совместимости с разными моделями дрелей и сверлильных станков.