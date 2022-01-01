Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF

Преимущества

Надежность

Безопасность

Патрон Практика 030-986 – часть специализированного инструмента. Используется он для установки в данное оборудование. Но при покупке надо учесть параметры патрона. Диаметр зажима у него – 2-13 мм. От этого значения напрямую зависит размер сверл, которые можно поставить в патрон.Патрон Практика 030-986 быстрозажимного типа. Подобная оснастка широко применяется сейчас и показала себя с лучшей стороны. В отличие от ключевых патронов, быстрозажимные куда удобнее в использовании, а замена в них сверл занимает несколько секунд.