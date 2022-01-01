Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
Арт. О00000024372
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Тип посадки патрона
|20UNF
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Размер посадки
|1/2 дюйма
- Патрон Практика 030-986 – часть специализированного инструмента. Используется он для установки в данное оборудование. Но при покупке надо учесть параметры патрона. Диаметр зажима у него – 2-13 мм. От этого значения напрямую зависит размер сверл, которые можно поставить в патрон.
Патрон Практика 030-986 быстрозажимного типа. Подобная оснастка широко применяется сейчас и показала себя с лучшей стороны. В отличие от ключевых патронов, быстрозажимные куда удобнее в использовании, а замена в них сверл занимает несколько секунд.
Преимущества
- Надежность
- Безопасность