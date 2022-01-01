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Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
840 ₽
Патроны
    Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Арт. О00000024372
    Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
    Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF
      Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF

      Патрон быстрозажимной Практика 030-986, 13 мм, 1/2"-20UNF

      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Арт. О00000024372

      Характеристики

      Производитель
      		Практика
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Тип посадки патрона
      		20UNF
      Размер посадки
      		1/2 дюйма
      Все характеристики
      840 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз сегодня или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать завтра или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка сегодня или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Патрон Практика 030-986 – часть специализированного инструмента. Используется он для установки в данное оборудование. Но при покупке надо учесть параметры патрона. Диаметр зажима у него – 2-13 мм. От этого значения напрямую зависит размер сверл, которые можно поставить в патрон.
        Патрон Практика 030-986 быстрозажимного типа. Подобная оснастка широко применяется сейчас и показала себя с лучшей стороны. В отличие от ключевых патронов, быстрозажимные куда удобнее в использовании, а замена в них сверл занимает несколько секунд.

        Преимущества

        • Надежность
        • Безопасность