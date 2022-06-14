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Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")
5.0
2
3 694 ₽
5 080 ₽
Патроны
    Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")
    Арт. X1317120252
    5.0
    2
    Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")
    Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")
      Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")
      Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")

      Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")

      • -1 386 ₽
      3 694 ₽
      5 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Арт. X1317120252
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Размер посадки
      		1/4HEX - E
      Тип патрона
      		быстрозажимной
      Макс. размер оснастки, мм
      		10
      Все характеристики
      • -1 386 ₽
      3 694 ₽
      5 080 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      • Забрать 6 сентября или позже
        из 596 пунктов выдачи, 170 ₽
      • Доставка послезавтра или позже, 400 ₽
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • Быстрозажимной сверлильный патрон 2608572075 используется при работе аккумуляторными шуруповертами. Патрон является быстрозажимным и предназначен для быстрого и надежного зажима оснастки с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1.0 мм до 10 мм.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация