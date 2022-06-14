Быстрозажимной патрон BOSCH 2.608.572.075 (R/L, 10 мм, 1/4")

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Быстрозажимной сверлильный патрон 2608572075 используется при работе аккумуляторными шуруповертами. Патрон является быстрозажимным и предназначен для быстрого и надежного зажима оснастки с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1.0 мм до 10 мм.