Быстрозажимной патрон для 2-26DFR BOSCH 2.608.572.212

Преимущества

Долговечность

Износостойкость

Надежная фиксация

Быстрозажимной сверлильный патрон Bosch 2608572212 используется при работе перфораторами Bosch GBH 2-24 DF, GBH 2-26 DFR, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR, GBH 36 VF-LI Professional. Патрон является быстрозажимным и предназначен для быстрого и надежного зажима оснастки с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1.5 мм до 13 мм.