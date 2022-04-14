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Быстрозажимной патрон для 2-26DFR BOSCH 2.608.572.212
5.0
2
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Патроны
    Быстрозажимной патрон для 2-26DFR BOSCH 2.608.572.212
    Арт. X1317120257
    5.0
    2
    Быстрозажимной патрон для 2-26DFR BOSCH 2.608.572.212

      Быстрозажимной патрон для 2-26DFR BOSCH 2.608.572.212

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X1317120257
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Bosch
      Родина бренда
      		Германия
      Тип патрона
      		быстрозажимной
      Макс. размер оснастки, мм
      		13
      Мин. размер оснастки, мм
      		1.5
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Быстрозажимной сверлильный патрон Bosch 2608572212 используется при работе перфораторами Bosch GBH 2-24 DF, GBH 2-26 DFR, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR, GBH 36 VF-LI Professional. Патрон является быстрозажимным и предназначен для быстрого и надежного зажима оснастки с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1.5 мм до 13 мм.

        Преимущества

        • Долговечность
        • Износостойкость
        • Надежная фиксация