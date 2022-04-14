Быстрозажимной патрон для 2-26DFR BOSCH 2.608.572.212
Арт. X1317120257
Характеристики
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Производитель
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Родина бренда
|Германия
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Тип патрона
|быстрозажимной
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Макс. размер оснастки, мм
|13
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Мин. размер оснастки, мм
|1.5
- Быстрозажимной сверлильный патрон Bosch 2608572212 используется при работе перфораторами Bosch GBH 2-24 DF, GBH 2-26 DFR, GBH 2-28 DFV, GBH 3-28 DFR, GBH 4-32 DFR, GBH 36 VF-LI Professional. Патрон является быстрозажимным и предназначен для быстрого и надежного зажима оснастки с цилиндрическим хвостовиком диаметром от 1.5 мм до 13 мм.
Преимущества
- Долговечность
- Износостойкость
- Надежная фиксация