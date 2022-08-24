Патрон Drebo Д-4, в кассетах, уп,.6.8x18

Преимущества

Надежность

Длительный срок службы

Патрон Д-4 Российский 012-2190-1 используется в монтажных поршневых пистолетах для крепления различных конструкций путем забивания дюбелей в основания из кирпичей, бетона и металла. Гильза стальная с фосфатно-лаковым покрытием. Ударный состав располагается в кольцевой части дна гильзы и удерживается пыжом, который изготовлен из прессованного пористого пороха. Данный порох не содержит соединений тяжелых металлов (сурьмы, ртути, свинца), поэтому работать можно и в закрытом помещении. Температура эксплуатации от минус 30 °С до плюс 50 °С. Хранить патроны требуется в сухом помещении в заводской упаковке. По степени безопасности они относятся к четвертому классу, поэтому во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности. Энергия — 574-703 Дж.