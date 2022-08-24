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Патрон Drebo Д-4, в кассетах, уп,.6.8x18
5.0
1
Найти аналог
Для монтажных пневмопистолетов
    Патрон Drebo Д-4, в кассетах, уп,.6.8x18
    Арт. Х151103
    5.0
    1

      Патрон Drebo Д-4, в кассетах, уп,.6.8x18

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х151103
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Drebo
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Патрон Д-4 Российский 012-2190-1 используется в монтажных поршневых пистолетах для крепления различных конструкций путем забивания дюбелей в основания из кирпичей, бетона и металла. Гильза стальная с фосфатно-лаковым покрытием. Ударный состав располагается в кольцевой части дна гильзы и удерживается пыжом, который изготовлен из прессованного пористого пороха. Данный порох не содержит соединений тяжелых металлов (сурьмы, ртути, свинца), поэтому работать можно и в закрытом помещении. Температура эксплуатации от минус 30 °С до плюс 50 °С. Хранить патроны требуется в сухом помещении в заводской упаковке. По степени безопасности они относятся к четвертому классу, поэтому во время работы необходимо соблюдать правила техники безопасности. Энергия — 574-703 Дж.

        Преимущества

        • Надежность
        • Длительный срок службы