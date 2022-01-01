3-х кулачковый патрон Jet 100 мм (для BD-7/8/9)
Арт. Х12403342
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Швейцария
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Диаметр патрона, мм
|100
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Высота, мм
|150
- Трехкулачковый патрон Jet 50000916 – обязательная оснастка для выполнения полного спектра токарных работ на оборудовании компании JET. Патрон предназначен для комплектации станков моделей BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G. Приспособление рассчитано для надежного прямого и обратного крепления симметричных заготовок и деталей круглой формы, деталей имеющих шестигранную форму.
Преимущества
- Диаметр входного отверстия составляет 100 мм
- Прочная закаленная сталь, из которой выполнен патрон, обеспечивает его длительную эксплуатацию