3-х кулачковый патрон Jet 100 мм (для BD-7/8/9)

Преимущества

Диаметр входного отверстия составляет 100 мм

Прочная закаленная сталь, из которой выполнен патрон, обеспечивает его длительную эксплуатацию

Трехкулачковый патрон Jet 50000916 – обязательная оснастка для выполнения полного спектра токарных работ на оборудовании компании JET. Патрон предназначен для комплектации станков моделей BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G. Приспособление рассчитано для надежного прямого и обратного крепления симметричных заготовок и деталей круглой формы, деталей имеющих шестигранную форму.