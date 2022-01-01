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3-х кулачковый патрон Jet 100 мм (для BD-7/8/9)
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Патроны для токарных станков
    3-х кулачковый патрон Jet 100 мм (для BD-7/8/9)
    Арт. Х12403342
    3-х кулачковый патрон Jet 100 мм (для BD-7/8/9)

      3-х кулачковый патрон Jet 100 мм (для BD-7/8/9)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. Х12403342

      Характеристики

      Производитель
      		Jet
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Швейцария
      Диаметр патрона, мм
      		100
      Высота, мм
      		150
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Трехкулачковый патрон Jet 50000916 – обязательная оснастка для выполнения полного спектра токарных работ на оборудовании компании JET. Патрон предназначен для комплектации станков моделей BD-7, BD-X7, BD-8A, BD-9G. Приспособление рассчитано для надежного прямого и обратного крепления симметричных заготовок и деталей круглой формы, деталей имеющих шестигранную форму.

        Преимущества

        • Диаметр входного отверстия составляет 100 мм
        • Прочная закаленная сталь, из которой выполнен патрон, обеспечивает его длительную эксплуатацию